Kibice zbierają dla niego kasę. Mówi, jakie wydatki go czekają

Łopuski, po odejściu Antoniego Kawczyńskiego do For Nature Solutions Apatora Toruń, jest obok Jakuba Kamińskiego, jedynym wychowankiem Wybrzeża, który czeka w tym roku na debiut w lidze. Menedżer Eryk Jóźwiak będzie mógł go wystawić do składu od 15 maja. Tego dnia młody zawodnik skończy 16 lat i będzie uprawniony do startów w rozgrywkach.