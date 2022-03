Kibice zachwyceni. Przypomina polską Miss World

Daria Szwaba podbiła żużlowe środowisko

Daria Szwaba, podprowadzająca Wybrzeża Gdańsk, dwa lata temu próbowała swoich sił w krajowym konkursie piękności. Jej notowania stały bardzo wysoko. Wystąpiła w finałowym konkursie Miss Polonia, jednak korona zwycięzcy powędrowała w inne ręce. Pani Daria nie mogła jednak narzekać, bo osiągnęła i tak bardzo wysoki wynik i wypromowała się w oczach żużlowych kibiców. - Blondwłosa piękność - pisali fani nie tylko z Gdańska.

- Jestem z siebie naprawdę dumna. Cieszę się, że wzięłam udział w tak prestiżowym konkursie i dostałam się do finałowej dwudziestki. Uważam, że to mój wielki sukces pomimo tego, że zajęłam miejsce w drugiej dziesiątce. Niedosyt oczywiście również jest, ale jestem mimo wszystko szczęśliwa - mówiła w rozmowie z Interią sama zainteresowana, która obecnie skupia się m.in. na modelingu, a żużel na stałe zapisał się w jej sercu.

- W mojej rodzinie żużlem fascynuje się tylko mój tata oraz ja. Mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości ta miłość przejdzie na moje dziecko. Póki co jestem tylko ja i tata, ale tak jest dobrze. Mamy ciekawe wspomnienia ze wspólnych wyjść na mecze. Próbowaliśmy przekonywać do żużla członków mojej rodziny, mojego chłopaka, lecz prawda jest taka, że jest to specyficzny sport. Nie każdy lubi ten hałas i brzydki zapach, który dla mojego taty i dla mnie jest bezcenne - mówiła.

Porównywana jest do Miss Świata

Kilka dni temu konkurs Miss World 2022 wygrała Karolina Bielawska. To drugi w historii naszego kraju tego typu sukces. Co ciekawe, wspomniana Daria Szwaba dziś może być porównywana do najpiękniejszej kobiety świata. Obie panie to przecież urokliwe blondynki, a ich niektóre zdjęcia wyglądają naprawdę podobnie.

Swoją drogą żużel przyciąga wiele pięknych kobiet, które szaleją za motocyklami i rykiem silników. Corocznie organizowany jest też konkurs "Miss Startu PGE Ekstraligi", w którym kibice mogą oddawać swoje głosy na najpiękniejszą podprowadzającą w całym sezonie. W zeszłym roku tytuł ten zgarnęła Karolina Wojtiuk z Lublina.