Kibice wybrali. Oto najpiękniejsza podprowadzająca sezonu

Plebiscyt o nazwie "Miss Startu" to już właściwie nieodłączny element PGE Ekstraligi. Włodarze rozgrywek, chcąc zachęcić kibiców do bacznego śledzenia rozgrywek, pierwszy konkurs zdecydowali się zorganizować już w 2015 roku. Wówczas najlepsza okazała się Olivia Borówka ze SPAR Falubazu Zielona Góra. W kolejnych latach rywalizację zdominowały lublinianki. Sezony 2019-2021 to seryjne zwycięstwa przedstawicielek Platinum Motoru, który odkąd pojawił się w najwyższej klasie rozgrywkowej zaczął seryjnie triumfować we wspomnianym konkursie.