Kibice wskazali winnych bolesnej porażki. Im najmocniej się dostało

GKM Grudziądz. Kibice ostro o Tarasience i Pludrze

Tarasienko w czterech wyścigach zdobył zaledwie punkt z bonusem. Wygrał tylko z Wiktorem Przyjemskim, który popełnił błąd na dystansie i spadł na koniec stawki. Gdyby nie to, Rosjanin z polskimi papierami najpewniej zakończyłby zawody z czterema zerami. W poprzednim sezonie przyzwyczaił kibiców do skuteczniejszej jazdy. Po zawodach tłumaczył jednak dziennikarzom, że stracił silnik. To może być małym wytłumaczeniem, choć wielu ekspertów uważa, że przede wszystkim ma do poprawy starty.



Jeszcze mniej szans od trenera Roberta Kościechy otrzymał Pludra. Po dwóch zerach zawodnik U24 został zastąpiony i więcej na torze się nie pojawił. - Nawet nie nadają się do I ligi. - Jak będą tak jechać przez cały sezon, to za rok I liga wita. - Wadim na nasz tor się nie nadaje. On na wyjazdach będzie jeździł lepiej, natomiast Pludra to będzie nasz gwóźdź do trumny. Rok temu Krosno wpadło na minę ze Świdnickim, a teraz my wpadliśmy z Pludrą. - Czerwone światło dla Pludry i Tarasienki. - U24 w postaci Pludry to lekkie nieporozumienie - piszą kibice GKM-u.