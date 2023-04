Kibice wściekli. Tyle musieli dać za sparing

Co prawda piątkowe spotkanie pomiędzy Polonią Bydgoszcz a Cellfast Wilkami Krosno było dużo ciekawsze niż choćby niedzielne Kryterium Asów, to jednak prawie 20 złotych za test-mecz to grube przegięcie. Nie ma co się dziwić reakcjom kibiców, którzy już na same mecze wydają sporo pieniędzy, a tutaj za możliwość obejrzenia transmisji mieli zapłacić taką kwotę. Oburzonych było naprawdę dużo. Niektórzy pisali, że za chwilę będzie trzeba płacić za wejście na trening Polonii.