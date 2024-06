Kibice wściekli na klub. Padają mocne słowa i porównania z Lechem Poznań

Kibice #OrzechowaOsada PSŻ-u Poznań wściekli się na działaczy po wypożyczeniu Michaela Jepsena Jensena. Klub co prawda zyskał gotówkę (mówi się o 250 tysiącach złotych), ale pozbył się rezerwowego. W przypadku kontuzji jednego z podstawowych zawodników trener Adam Skórnicki będzie miał związane ręce i duży problem. W mediach społecznościowych PSŻ-u wrze. Padają nawet porównania do działań... Lecha Poznań. Nie jest to jednak komplement, mając na uwadze to, co w ostatnich miesiącach dzieje się z ośmiokrotnym mistrzem Polski.