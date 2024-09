Kibice wściekli na klub. Ceny zwalają z nóg. "Komuś coś się pomyliło"

Kibice chcący obejrzeć zmagania żużlowych adeptów będą musieli zapłacić 20 zł. - Ależ komuś wrześniowe słońce przygrzało - piszą. - To jest cena wręcz śmieszna. W Łodzi ten sam turniej jest za darmo. A podobno to my mamy tyłu sponsorów, takie zaplecze. Tymczasem zdzieramy z kibiców. A może trzeba zarobić na nowe transfery? - dodają inni. Wielu żużlowych dziennikarzy również publicznie skrytykowało te ceny.

To nie pierwszy brzydki ruch w stronę kibiców

Generalnie w Bydgoszczy stosują jeszcze metody rodem z PRL-u. Klub gdyby mógł, w ogóle nie informowałby kibiców o stanie zdrowia zawodników po upadkach. Robi to maksymalnie późno, w maksymalnie zdawkowej formie, bez podawania szczegółów. Fani skarżą się na to, ale sytuacja się nie zmienia. Oczywiście można by zapytać o to samego prezesa, ale ten z rozmawia tylko z mediami, które nigdy go nie krytykują.