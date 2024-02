Kibice wprost piszą, co sądzą o powrocie Zmarzlika. To się mistrz zdziwi

Już w wieku 25 lat Zmarzlik w Stali Gorzów miał status legendy . To, ile ważnych biegów wygrał i ile ważnych punktów zdobył dla swojego klubu, jest nie do opisania. Wielokrotnie sam ciągnął drużynę, ratując ją z opresji. Jako że indywidualnie ma ogromne sukcesy, wpływał też na wizerunek klubu pod względem marketingowym. Wydawało się, że to musi być związek na całe życie. Jednak mniej więcej w połowie sezonu 2021 zaczęły pojawiać się informacje, że Zmarzlik jest kuszony przez Motor i coraz bliżej mu do decyzji, której nikt absolutnie nie brał pod uwagę. Bo jak Zmarzlik mógłby odejść ze Stali?

Ale odszedł. Szokujące wieści Bartosz oficjalnie potwierdził w lipcu 2022, kiedy to atmosfera była już wybitnie gorąca. Dla całego gorzowskiego środowiska był to wielki szok. Jedni płakali, inni byli wściekli. Część fanów miała Zmarzlikowi za złe odejście z klubu, czuli się zdradzeni. Sam zawodnik odejście tłumaczył chęcią rozwoju, co przez kibiców było wyśmiewane. Pytali, czego on jeszcze żużlowo chce się nauczyć i dlaczego nie może zrobić tego w Stali. Zmarzlik zapewne odszedł głównie dla pieniędzy, ale jest to zupełnie normalna rzecz.