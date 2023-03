Kibice wniebowzięci. To zrobiły gwiazdy

Żużlowcy For Nature Solutions Apatora wyjechali na tor jako pierwsi w Polsce i to już w lutym. Torunianie zdążyli rozprostować kości po zimie jeszcze przed wylotem do Hiszpanii. Obecni byli wszyscy podstawowi zawodnicy z powracającym do jazdy Rosjaninem Emilem Sajfutdinowem na czele. Jak co roku nie brakowało zdjęć i filmików z pierwszego treningu. Dopiero po drużynie z Torunia na torze pojawiły się inne zespoły. Warto dodać, że jeszcze nie wszystkie.