Kibice wieszają na nich psy po pierwszym meczu

Dariusz Ostafiński Żużel

Oberwało się zawodnikom Moje Bermudy Stali Gorzów po inauguracyjnej porażce z Motorem Lublin (44:46). – Przegraliśmy przez Bartka. Zmarzlik położył nam mecz. Ralcewicz powinien dać sobie spokój. Gwiazdy przepłacone – to tylko kilka pierwszych z brzegu komentarzy na klubowym fanpage’u. Tylko nieliczni zwracali uwagę na to, że to „wieszanie psów na zawodnikach” jest przedwczesne.

Zdjęcie Bartosz Zmarzlik / Łukasz Trzeszczkowski / Newspix