Kibice w rozpaczy, a Zmarzlik bez żalu. W dwa lata zarobił ponad 10 milionów złotych

Kiedy dwa lata temu Zmarzlik odchodził z ebut.pl Stali, to wszyscy w Gorzowie liczyli na szybki powrót. Mijają lata, a Polak wciąż nie wrócił. I nic nie wskazuje na to, by miało się to wkrótce zmienić. W końcu ma w Lublinie świetne warunki, święty spokój, wszystko - co potrzeba do sukcesu.