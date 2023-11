Kibice w niego nie wierzą. Jego punkty zadecydują o spadku

Czeka ich walka o utrzymanie

Niewiele lepiej na ich tle wyglądają ekipy z Grudziądza i Zielonej Góry. Wiele wskazuje na to, że to pomiędzy tą trójką rozstrzygnie się podział w dolnej części tabeli. Analizując składy każdej z drużyn można wysnuć wniosek, iż bardzo ważna będzie postawa drugiej linii oraz juniorów. Ci najbardziej doświadczeni są po stronie Unii. Na ich krok do przodu czekają, jak na zbawienie.

Ekstraliga go zweryfikuje

Jaimon Lidsey skończył 24 lata, co poskutkowało odejściem z Leszna. Co ciekawe dołączył on do bezpośredniego rywala, czyli ZOOleszcz GKM-u. Na pozycji U24 zastąpi go Keynan Rew, z którym co ciekawe mieszkał w domu prezesa Piotra Rusieckiego. 20-letni zawodnik ma za sobą starty w pierwszej oraz drugiej lidze. Poprzedni sezon w barwach gdańskiego Wybrzeża zakończył z średnią biegową 1,667. Trzeba przyznać, że nie powala ona na kolana.