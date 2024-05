Kibice tęsknili za derbami, ten wynik mówi wszystko. To żyła złota

W Zielonej Górze tęsknili za derbami

Kibice w Zielonej Górze stęsknili się za derbami. Poprzednie oglądali 23 lipca 2021. W tamtym sezonie Falubaz jednak spadł z PGE Ekstraligi (wrócił do niej teraz), Stal w niej została, więc w 2022 i 2023 derbów nie było. Teraz wracają z przytupem, a Falubaz liczy zyski. Zielonogórzanie już dawno nie zarobili takiej kasy na jednym meczu.

Według naszych obliczeń przychód ze spotkania ze Stalą przekroczył 900 tysięcy złotych. Kibiców nie odstraszyło to, że bilety na ten mecz są droższe niż na inne spotkania. Normalna wejściówka kosztuje 60 złotych, a taka na miejsce VIP 150 złotych. Ulgowe bilety są w cenie 60 i 50 złotych. Uśredniając ceny, łatwo policzyć, ile Falubaz zgarnął pieniędzy. Dość powiedzieć, że 900 tysięcy to kasa, za którą można podpisać roczny kontrakt z zawodnikiem pokroju Jarosława Hampela.

Hampel jest ich nadzieją

I właśnie Hampel jest tym, który ma poprowadzić Falubaz do wygranej ze Stalą. Albo, chociaż pomóc w nawiązaniu równorzędnej walki, bo jednak to gorzowianie są na papierze mocniejsi i są faworytem tej potyczki. Stal, to Martin Vaculik, Szymon Woźniak i Anders Thomsen. Falubaz takich gwiazd nie ma.