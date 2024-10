Kibice szaleją, zapłaci za to posadą. To będzie sądny dzień

Jeśli wierzyć krążącym plotkom, to dni prezesa Waldemara Sadowskiego w ebut.pl Stali Gorzów są policzone. Najwięksi krytycy działacza nie mogą mu wybaczyć zwolnienia legendarnego trenera Stanisława Chomskiego i okoliczności wyrzucenia Szymona Woźniaka. W mediach społecznościowych już dawno wyszykowano dla prezesa taczki. Za to, że ten rozbił zespół od środka przed meczami o brąz.

Chcieli zmian, a teraz atakują. Wojna kibiców z prezesem Sadowskim

Pewnym paradoksem jest to, że prezesa atakują ci sami kibice, którzy kilka tygodni temu domagali się zarówno zwolnienia Chomskiego, jak i wyrzucenia Woźniaka. Teraz tłumaczą, że chodzi im jedynie o to, że styl rozstania nie był taki, jak należy. Prezes zrobił to źle i w najgorszym możliwym czasie, bo kompletnie zepsuł atmosferę w szatni, gdy Stal wciąż jeszcze miała szansę na to, by zakończyć sezon z medalem.