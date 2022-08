Kibice stawiają ultimatum. Drugi raz nie przyjdą

Już podczas sobotniego turnieju rywalizacja przypominała bardziej corridę niż żużel. Najlepsi na świecie zawodnicy walczyli bardziej o utrzymanie na motocyklu niż o punkty. Doszło do kilku niebezpiecznych sytuacji. Do przewidzenia było to, że w niedzielę podczas zawodów juniorskich będzie tak samo, albo i jeszcze gorzej. Tak też się stało. Kontuzji doznał Francis Gusts. Łotyszowi przydarzyło się to jeszcze przed zawodami.

Fani, którzy wybrali się do Cardiff, są w większości wściekli. Nie mogą zrozumieć, jak to możliwe że zawody tej rangi kolejny raz odbyły się na tak fatalnej nawierzchni. - Tego nie dało się oglądać. Przecież to była walka o pozostanie na motocyklu. Jeśli mamy przyjść za rok, to wytłumaczcie się z tego - pisał pan Ashley z Wielkiej Brytanii. - Byłem już w Teterow i teraz w Cardiff było to samo. Skakanie po muldach. Tak wygląda nowe GP? To ja podziękuję - wtórował mu pan Jakub z Czech. Takich komentarzy jest mnóstwo.