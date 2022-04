Kibice sprzątają stadion! Panowie zmiatają, panie czyszczą krzesełka

Przemysław Półgęsek Żużel

Ostrów Wielkopolski czeka prawdziwe sportowe święto. Miejscowa Arged Malesa w minionym sezonie wywalczyła awans do PGE Ekstraligi i już w niedzielę podejmie swojego pierwszego rywala z najwyższej klasy rozgrywkowej – ZOOLeszcz GKM Grudziądz. Klub przeprowadził prawdziwy wyścig z czasem, by doprowadzić swój stadion do standardów najlepszej ligi świata. Teraz swoją cegiełkę dorzucą także kibice. Prezes Waldemar Górski prosi ich, żeby pomogli posprzątać arenę niedzielnych zmagań.

Zdjęcie Stadion w Ostrowie Wielkopolskim / Anna Kłopocka / Flipper Jarosław Pabijan