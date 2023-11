Kibice się o niego martwią. Piszą, że wszystko sprzedaje

Czugunow zainwestował nie tylko w sprzęt

Takie zakupy świadczą o tym, że dzieje się coś wręcz odwrotnego, że Gleb mocno szykuje się na sezon 2024 i traktuje starty w 1 Lidze bardzo poważnie. Opuszczając PGE Ekstraligę, zrobił krok do tyłu, ale za rok chciałby zrobić dwa do przodu.

Zresztą, zanim dotarły do nas niepokojące informacje od kibiców, słyszeliśmy, że Czugunow zatrudnił mechanika, który ostatnio współpracował z Szymonem Woźniakiem, a wcześniej był także w teamie Krzysztofa Buczkowskiego. - To prawda. Ten mechanik ma na imię Radek. Pracowałem z nim w sezonie 2021 - mówi nam Czugunow.

Żużlowiec wraca do tego, co było dobre

2021, to jeden z dwóch najlepszych sezonów w karierze Czugunowa, więc ten angaż może się przełożyć na dobre wyniki. Bo skoro coś działało, to jest szansa, że uda się to powtórzyć.

Jeśli Czugunow nawiąże do wyników sprzed 2 lat, to w Ostrowie wystrzelą korki od szampana. W końcu klub sprowadził go po to, żeby był jednym z liderów.