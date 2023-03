Kibice są wściekli! Rosjanin dostał zaproszenie

Artiom Łaguta wraca do żużla po rocznej przerwie spowodowanej zawieszeniem. Uratował go fakt posiadania polskiego paszportu, bo to jedyna przepustka dla rosyjskich zawodników, aby móc startować w Polsce. Były mistrz świata "zadebiutuje" podczas Kryterium Asów w Bydgoszczy, które odbędzie się 26 marca.

Łaguta pojedzie w Kryterium Asów. Kibice są wściekli

Łaguta musi być gotowy na nieprzychylne komentarze

Przekonał się o tym rok temu Gleb Czugunow, który na początku rozgrywek wyzywany był przez niektórych. On akurat mógł startować w PGE Ekstralidze, bo nie dość, że od paru lat posiadał polski paszport, to na dodatek startował z polską licencją. Poza wszystkim potępił wojnę na Ukrainie i zbrodnie wyrządzone przez Putina. To i tak nie uchroniło go od nieprzyjemności. Ten przykład pokazuje, że Łaguta musi być na tego typu sytuacje gotowy.