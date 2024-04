Kibice rozbili bank, potęga z południa już planuje zakupy gwiazd. Padają nazwiska

Wiele wskazuje na to, że niedzielne derby, mecz Texom Stali Rzeszów z Cellfast Wilkami Krosno zobaczy 11543 widzów, co oznacza komplet. Nawet Marta Półtorak w ekstraligowych czasach nie miała takiego wyniku. Wtedy też były komplety, ale to były czasy, gdy wiele biletów rozdawano. Teraz natomiast mamy coś, bo można nazwać w pełni płatnym kompletem.