Kibice pytali, co z nim. Tak im odpowiedział

GKM Grudziądz. Wadim Tarasienko mówi, dlaczego nie został kapitanem

Większość grudziądzkich kibiców potrafiła oddzielić sprawy polityczne i toczącą się wojnę na Ukrainie (zresztą Tarasienko jako jedyny z zawieszonych Rosjan od początku do końca potępił działania wojenne prowadzone przez jego kraj). Polubili jazdę i osobowość zawodnika do tego stopnia, że widzieli go w roli kapitana. On jednak w wywiadzie dla portalu ekstraliga.pl zdradził, że nawet nie chce być tym kapitanem i przedstawił przekonujące argumenty.



- Najpierw muszę myśleć o tym, aby zdobywać więcej punktów. Kapitanem powinien być i został ten zawodnik, który ma największe doświadczenie w PGE Ekstralidze i może się skupić na paru rzeczach na raz. Według mnie to by było jeszcze trochę za wcześnie, by być kapitanem. Przejechałem tylko jeden rok. Muszę zbierać dalej informacje na temat torów i być lepszym zawodnikiem - przyznał Tarasienko, przed którym trzydzieste urodziny (będzie je obchodził 12 maja).