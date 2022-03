Kibice pytają o zdjęcie gwiazdy z pupilkiem Putina

Dariusz Ostafiński Żużel

Jeszcze wczoraj na Instagramie Emila Sajfutdinowa było zdjęcie z Aleksandrem Załdostanowem, liderem Nocnych Wilków. Jednak zawodnik usunął je, kiedy wysłaliśmy mu SMS-a z pytaniem, co ta fotografia oznacza i czy on się utożsamia z szefem grupy uchodzącej za bojówkę Władimira Putina. Sajfutdinow to rosyjski żużlowiec z polskim obywatelstwem.

Zdjęcie Emil Sajfutdinow w barwach Unii Leszno / Flipper Jarosław Pabijan