Pierwszy z nich wyglądał tak, że było ciasno w pierwszym łuku. Był kontakt. W 50% wykorzystałem tę sytuację. Położyłem motocykl, bo wiedziałem, że sędzia powtórzy we czterech. Biję się w pierś. W jakiejś części zbudowałem tę sytuację, by osiągnąć swoje cele. Kolejny upadek był z Wiktorem Jasińskim w tym samym meczu, a z powtórki zostałem wykluczony. Jechałem szeroko, Wiktor wjeżdżał w krawężnik i miał się tam utrzymać. Widziałem, że z dużą prędkością jedzie z lewa do prawa i nie czekając na to, czy wpadnie w mój tor jazdy usiadłem na dupę. Zadbałem o swoją skórę

Deflektor wyhamował jego koło

- Z Doyle’em i Dudkiem to sytuacje, które możemy wrzucić do jednego worka. Doyle i Dudek w momencie, kiedy mnie wyprzedzali, zahaczali deflektorem o przednie koło. To nie jest mocny kontakt, równowaga na motocyklu nie zostaje zachwiana. Wy uznajecie ten kontakt za delikatny. Ja upadam, bo guma deflektora trafiając w przednie koło gwałtownie je wyhamowuje. Na tyle, że tylne koło próbuje nas wyprzedzać będąc w pełnym ślizgu. Spróbujcie jechać ślizgiem na motocyklu i dodajcie gazu, a zahamujcie lekko przednie koło. Gwarantuję, że tył motocykla zacznie was wyprzedzać. W tej sytuacji można tylko usiąść na tyłek. To najlepsze, co możemy zrobić. Dlatego te wypadki wyglądają w ślamazarny sposób, ale dla mnie to zadbanie o własne kości. Upadek nie jest spowodowany podcięciem, tylko zahamowaniem koła. Tył chce wyprzedzić przód. To zasady fizyki. Motocykl zaczyna się wówczas obracać - powiedział Szymon Woźniak.