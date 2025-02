Stal Gorzów ma konkretny pomysł na Adama Bednara

Stal ma w tej chwili pięciu zawodników do meczowego składu, a potrzebuje siedmiu. Bednar nie był liczony do podstawowego zestawienia. Miał być jednak pierwszym rezerwowym, ewentualnie człowiekiem do zadań specjalnych. Jeśli Stal pojedzie sześcioma zawodnikami (bez żużlowca U24) pod numerami 1-7 lub 9-14, to Bednar będzie potrzebny choćby na wyścigi nominowane.