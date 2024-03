Kibice przecierali oczy ze zdumienia. I to ma być ich tajna broń?

Jakub Miśkowiak odszedł po kilku latach z Częstochowy do Gorzowa. Działacze ebut.pl Stali kusili go już od dłuższego czasu. Obie strony wiele sobie obiecują po tym transferze, bo Miśkowiak do niedawna był jednym z czołowych juniorów na świecie. Wejście w wiek seniora było jednak zderzeniem ze ścianą. W końcu uznał, że to czas na zmiany.