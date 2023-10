Kibice pokłócili się o ten transfer. Czy prezes się pomylił?

Duńczyk przeniósł się do Polonii po bardzo udanym sezonie. Indywidualnie był jedenastym zawodnikiem II ligi ze średnią biegową 2,051. Sceptycyzm fanów można tłumaczyć tym, że dwa lata wcześniej zbliżone wyniki do Soerensena notował Oleg Michaiłow, którego udane występy w Polonii można było policzyć na palcach jednej ręki . Łotyszowi nie pomogła nawet pomoc klubu. Załatwiono mu wtedy silniki od Emila Sajfutdinowa.

Soerensen drugim Michaiłowem? Piszą o Basso

Prezes Kanclerz nie zatrzymał w drużynie innego z Duńczyków - Benjamina Basso (przenosi się do H. Skrzydlewska Orła Łódź). - Basso byłby lepszym ogniwem na U24 niż ten chłopak. Obym się tylko mylił - skomentował Krystian. - Żeby presja go nie zjadła - dodał Leszek. Finał II ligi pokazał, że żużlowiec czasami nie trzyma ciśnienia. Po wysokiej porażce na własnym torze Soerensen zdecydował się na mocny wywiad.

Pan Maciej ma inne zdanie. Uważa, że działacze Polonii, zatrudniając Duńczyka, dokonali słusznego wyboru. - Na U24 nic lepszego nie było. Oby się sprawdził i robił około 7-8 na mecz - napisał. - Czy ktoś chociaż oglądał jeden mecz Soerensena w II lidze w tym roku? To zawodnik wyróżniający się walecznością, bo wybitnym startowcem to on nie jest - stwierdził Dawid.



Analizy działań prezesa bydgoskiego klubu dokonał Jarosław. - Uważam, że Basso odbije nam się czkawką. Czwarty zawodnik z rzędu, który jest wymieniany na U24. Błąd, że nie dawano szansy Basso kosztem Bellego. - Moim zdaniem transfer in minus. Był Michaiłow z II ligi i średnio sobie radził. Należało zostawić Basso i dać mu jeździć - zaznaczył Łukasz.