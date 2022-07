Kibice pocieszają Zmarzlika. „Bartek, sam zawodów nie wygrasz”

Duński finał Speedway of Nations nie poszedł po myśli naszych reprezentantów. Zajęli szóste, przedostatnie miejsce wyprzedzając wyłącznie osłabioną drużynę z Finlandii. W Polsce zawrzało! Podopieczni Rafała Dobruckiego jechali do Vojens jako główni faworyci imprezy, a zamiast przywieźć do ojczyzny pierwsze złoto tej formuły mistrzostw zajęli najniższą pozycję od niemal ćwierćwiecza!

Kapitan naszej reprezentacji spisał się w finale całkiem przyzwoicie. W sześciu startach zdobył 20 punktów, co było możliwe dzięki nowatorskiemu systemowi punktacji wprowadzonemu przez organizatorów. Zwycięzca wyścigu otrzymuje cztery punkty, zawodnik z drugiego miejsca dwa, przedostatni żużlowiec jeden, zaś ostatni zjeżdża do parku maszyn z niczym. Maciej Janowski i Patryk Dudek spisali się dużo gorzej - pokonali tylko Jessego Mustonena i Fredrika Lindgrena.

Nie ma więc nic dziwnego w tym, że media społecznościowe Bartosza Zmarzlika zalane zostały słowami wsparcia. - Tak to się kończy jak przed zawodami wszyscy wieszali nam już złote medale! Sport to jest tylko sport - pisze na Facebooku gorzowianina pan Dominik. - Bartek sam zawodów nie wygrasz, do Ciebie nie można mieć żadnych pretensji! - pociesza mistrza pan Rafał. - Bartuś Ty swoje zrobiłeś, a słaby wynik to zasługa kolegów - wtóruje mu pan Krzysztof.