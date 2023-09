- W przyszłym sezonie wybrałem inny klub. Polonię mam jednak w sercu i zawsze będę tu z chęcią wracał - powiedział nastolatek ze łzami w oczach. W przyszłym sezonie niemal na pewno wyląduje on w klubie z Lublina, który po jego transferze może stać się ekipą nie do pokonania. Mnóstwo kibiców dzisiaj wybrało się na trybuny właśnie dla Wiktora Przyjemskiego. Jeżeli kariera juniora nabierze rozpędu, to do macierzystej drużyny prędko nie wróci.