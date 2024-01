Kibice oszaleli. Niesamowite zainteresowanie turniejem Grand Prix

Turnieje w Niemczech są w XXI wieku zmorą promotorów cyklu Speedway Grand Prix. Chociażby w sezonie 2008 ulewa zniszczyła sztuczną nawierzchnię na ogromnym obiekcie w Gelsenkirchen i organizatorzy rzutem na taśmę przenieśli imprezę do Bydgoszczy. Ostatnie lata to natomiast niezachwycające ściganie w Teterow. Zamiast pięknych akcji na dystansie, kibice zgromadzeni na trybunach oglądają zmagania żużlowców z własnymi motocyklami. Nierzadko dochodziło do groźnych upadków, które cudem nie kończyły się poważnymi urazami.