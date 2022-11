Kibice odetchną z ulgą. Tu ich inflacja nie dotknie

W związku z ciągłym wzrostem inflacji, żużel robi się coraz droższy dla polskiego kibica. Jeszcze nie tak dawno można było obejrzeć klasowe zawody za stosunkowo niemałe pieniądze, a teraz kluby potrafią zawołać nawet 30 złotych za zwykły przedsezonowy sparing. Ostatnio głośno na temat cen zrobiło się za sprawą Motoru Lublin, który bilety na finał PGE Ekstraligi sprzedawał za 90 złotych, co było podwyżką o prawie 100 procent względem rundy zasadniczej. - Nie ma to jak wydy**ć kibiców na ostatniej prostej - żalili się co prawda fani w mediach społecznościowych, lecz summa summarum wypełnili stadion do ostatniego miejsca.