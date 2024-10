Kibice oburzeni i zniesmaczeni. Ich gwiazdor został skrzywdzony

Przed sezonem 2024 nikt nie wyobrażał sobie w najwyższej klasie rozgrywkowej, ani Cooka, ani Jepsena Jensena . Brytyjczyk w trakcie rozgrywek został wyciągnięty przez Fogo Unię Leszno dosłownie znikąd (nie jeździł w Polsce), gdy drużynę zaatakowała flaga kontuzji, a Duńczyk był po słabym sezonie w niższej lidze i chciał się odbudować w #OrzechowaOsada PSŻ-cie Poznań. Po jednym, dobrym meczu, sensacyjnie wypadł ze składu. Gdy poważnego urazu nabawił się Jason Doyle, GKM musiał zaryzykować i wziął 32-latka. Był to strzał w dziesiątkę .

Żużel. PGE Ekstraliga. Michael Jepsen Jensen został skrzywdzony?

W głosowaniu kibiców na Objawienie Sezonu 2024 Cook i Jepsen Jensen szli łeb w łeb. Minimalnie więcej głosów uzbierał jednak ten pierwszy (36,43% i 34,02%). - Mieli fajne wejście do ligi. Obaj mieli wszystkie predyspozycje do zdobycia tej nagrody. Wyszło tak, że to Ben zebrał więcej głosów, a Michael zajął drugie miejsce, które jest bardzo dobre. Gratuluję mu tego osiągnięcia. Był tylko wypożyczony z klubu z niższej klasy rozrywkowej, pojechał jednak wiele świetnych meczów i pomógł drużynie - mówi nam Piotr Markuszewski, były zawodnik GKM-u Grudziądz.