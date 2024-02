Kibice nieźle się zdziwią. W latach 90-tych był postrachem

Był za to zawodnikiem jeżdżącym wybitnie ofensywnie, wręcz brawurowo. Wielu miało mu to za złe. Dla Cieślewicza nie było straconych pozycji czy niebezpiecznych sytuacji. On po prostu szedł po swoje. W 1992 roku brał udział w wypadku z Perem Jonssonem, po którym Szwed jest sparaliżowany aż do dziś. Część osób obwiniała za to Cieślewicza, ale z drugiej strony przecież każdy wie, z jakim ryzykiem wiąże się żużel. Takie oskarżenia nie mają sensu. Ostatnim klubem Waldemara Cieślewicza było w 1998 roku Wybrzeże Gdańsk.