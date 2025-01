Kibice nerwowo odliczają godziny. Dwie niewiadome, liczą na hitowe transfery

W sobotę prezentacja Autona Unii Tarnów. Kibice 3-krotnego mistrza Polski liczą, że z przytupem zwieńczy on okres transferowy. Wciąż są dwie dziury w kadrze i zagadką pozostaje to, jak zostaną one wypełnione. Na giełdzie przewija się sporo nazwisk. Od tego, kogo weźmie Unia zależy jej los w Metalkas 2 Ekstralidze. Wiadomo, że fani pamiętający czasy Tomasza Golloba liczą na podbój, ale w samym klubie chcą się spokojnie utrzymać. Zwłaszcza że 2025 będzie pierwszym sezonie po awansie.