Kibice narzekają na nudę. Telewizory włączą dopiero w sierpniu?

Piotr Kaczorek Żużel

Przez chwilę wydawało się, że zmiana formatu fazy play-off rozejdzie się PGE Ekstralidze po kościach, ale błoga sielanka nie trwała zbyt długo. ZOOLeszcz GKM Grudziądz przegrywając domową potyczkę z For Nature Solutions Apatorem znacznie skomplikował, a według niektórych ekspertów nawet uniemożliwił sobie wymarzony udział w ćwierćfinałach. Kibice znów narzekają na nudę. Jeśli w nadchodzących spotkaniach nie dojdzie do żadnej sensacji, to właściwie mogą już dziś wyłączyć telewizory i dopiero w sierpniu kolejny raz sięgnąć po pilota.

Zdjęcie Robert Lambert, a za nim Krzysztof Kasprzak / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan