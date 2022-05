Kibice narzekają na nudę, a zawodnicy chwalą nowy system

Kiedyś było tak, że przed zawodami odbywał się trening, a numery startowe na zawody losowano. Po wprowadzeniu kwalifikacji nie ma zwykłego treningu, a jego rolę pełnią właśnie kwalifikacje. Nie są one jednak bez znaczenia, bo ten, kto wykręci najlepszy czas, będzie jako pierwszy wybierał numer startowy na zawody, które odbywają się niezmiennie w sobotę.

Kwalifikacje to nic innego, jak jazda pojedyncza zawodników na czas. Nie ma więc emocji związanych z jazdą zawodników w kontakcie, czy mijankami na trasie, bo rywalizacja pomiędzy zawodnikami odbywa się tylko w Excelu. Kibice, nie bez racji, narzekają na nudę, bo podczas sesji faktycznie nic się nie dzieje. Okazuje się jednak, że fanami tego pomysłu są sami żużlowcy.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Klątwa PGE Narodowego. Czas ją przełamać. WIDEO INTERIA.TV

Woffinden cieszy się z nowego formatu

- Och, zdecydowanie powinniśmy mieć prawo zakwalifikowania się, a później możliwość wyboru numery startowego. Wtedy jest to nasza decyzja, a nie loteria - mówił w rozmowie z Interią Tai Woffinden.

Trzykrotny mistrz świata wytłumaczył też swoje podejście do późniejszego wyboru numerów startowych. - Większość zawodników prawdopodobnie wolałaby dwukrotnie startować z pola pierwszego, a nie z pola czwartego, czy trzeciego. Widać to choćby po tym, jak wybierają numery - mówił Brytyjczyk. - Oczywiście możemy korzystać z wyników poprzednich rund, które odbywały się na danym torze, ale szczególnie na torach jednodniowych nie wiesz, jak to będzie wyglądało nazajutrz - dodawał.

Thomsen jest fanem kwalifikacji, bo jest fanem F1

Dużo luźniej w temacie wypowiadał się Anders Thomsen. Pytany o to, czy woli format z kwalifikacjami, czy ze zwykłym treningiem odpowiedział, że ten kwalifikacyjny. Dlaczego? - Wygląda to bardziej profesjonalnie - odpowiedział, wybuchając śmiechem. - Bardzo interesuję się Formułą 1, śledzę nawet treningi i kwalifikacje, więc ten format bardziej mi się podoba - uzasadnił swoje stanowisko Duńczyk. Dopytywany czy czuje się zatem jak kierowca Formuły 1, wybuchnął śmiechem. - Nie, nie czuję się - odpowiedział rozbawiony żużlowiec Moje Bermudy Stali Gorzów.