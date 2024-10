Kibice mu tego nie wybaczą. Trafi do odwiecznego rywala

Anders Thomsen jest ulubieńcem kibiców ebut.pl Stali Gorzów. Problemy finansowe legendarnego klubu mogą spowodować, że Duńczyk zmieni barwy klubowe. Okazuje się, że może on trafić do największego, odwiecznego rywala. To byłby większy cios niż odejście Bartosza Zmarzlika do Orlen Oil Motoru Lublin. Spowodowałoby to jedno. Z największego pupila, stałby się największym wrogiem fanów Stali.