Kibice Motoru pokłócili się o Zmarzlika. Nie powinien był tego robić

To był 6. bieg meczu Orlen Oil Motor Lublin - ebut.pl Stal Gorzów. W budce komentatorskiej ekstaza, bo oto Bartosz Zmarzlik zaczął jechać szerzej i pokazał palcem młodszemu koledze z drużyny Bartoszowi Bańborowi, żeby trzymał się ścieżki bliżej krawężnika. Szok przeżyli nie tylko komentatorzy, ale też kibice, bo Zmarzlik jadący parą to rzadkość.

Zmarzlik uchodzi za żużlowego egoistę

Zmarzlik uchodzi za żużlowego egoistę, który po dobrym starcie ucieka do przodu i nie ogląda się na nikogo, a jeśli start mu nie wyjdzie, to nie przebiera w środkach, by wyjść na prowadzenie. Wióry lecą, bo Zmarzlik robi wszystko, żeby wygrać. Nie raz zdarzało się, że cierpieli na tym koledzy z zespołu.