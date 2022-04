Wielkie tegoroczne ściganie rozpoczniemy od starcia w Częstochowie, gdzie rękawice skrzyżują ze sobą miejscowy Zielona-Energia.com Włókniarz i Fogo Unia. Miejscowi to jedni z największych objawień sparingów. Radość wśród kibiców dodatkowo wzbudzała fantastyczna postawa Bartosza Smektały oraz Kacpra Woryny, dzięki którym wreszcie pod Jasną Górą mogą myśleć nie tylko o fazie play-off, a o czymś znacznie większym. Ich formę jako pierwsi na poważnie zweryfikują Jason Doyle i spółka. Australijczyk w Poznaniu na szczęście nie złamał palca i za parę dni zrobi wszystko, by poprowadzić swoją ekipę do zwycięstwa.

Awizowane składy na mecz Zielona-Energia.com Włókniarz Częstochowa - Fogo Unia Leszno:

Fogo Unia Leszno:

1. Jason Doyle

2. Janusz Kołodziej

3. David Bellego

4. Jaimon Lidsey

5. Piotr Pawlicki

6. Hubert Jabłoński

7. Antoni Mencel

Zielona-Energia.com Włókniarz Częstochowa:

9. Leon Madsen

10. Bartosz Smektała

11. Kacper Woryna

12. Jonas Jeppesen

13. Fredrik Lindgren

14. Mateusz Świdnicki

15. Jakub Miśkowiak

Początek meczu w piątek 8 kwietnia o godzinie 18:00. Transmisja w Eleven Sports 1.

W drugim piątkowym spotkaniu Moje Bermudy Stal podejmie Motor Lublin. Napisać, że to przedwczesny finał to jak nic nie napisać. Gorzowianie wyrastają na faworytów PGE Ekstraligi od momentu wykluczenia rosyjskich zawodników, a piątkowi goście trafili w dziesiątkę z transferem Maksyma Drabika. Syn znanego i lubianego Sławomira w sparingach zachwycił cały kraj i widać, iż po przerwie spowodowanej zawieszeniem za doping jest głodny jazdy. Nie zdziwi nas fakt, jeśli 24-latek pójdzie drugą Patryka Dudka, który po powrocie zyskał dodatkowego wiatru w żagle i stał się zdecydowanie lepszym żużlowcem niż przed feralną kontrolą antydopingową.

Awizowane składy na mecz Moje Bermudy Stal Gorzów - Motor Lublin:

Motor Lublin:

1. Mikkel Michelsen

2. Maksym Drabik

3. Jarosław Hampel

4. Mateusz Tudzież

5. Zastępstwo zawodnika

6. Wiktor Lampart

7. Mateusz Cierniak

Moje Bermudy Stal Gorzów:

9. Szymon Woźniak

10. Anders Thomsen

11. Martin Vaculik

12. Patrick Hansen

13. Bartosz Zmarzlik

14. Oliwier Ralcewicz

15. Mateusz Bartkowiak

Początek meczu w piątek 8 kwietnia o godzinie 20:30. Transmisja w Eleven Sports 1.