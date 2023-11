Kibice mistrza Polski zawiedzeni. Długa lista zarzutów

- Historia dzieje się na naszych oczach. Za nami bardzo emocjonujący sezon 2023. W sezonie 2024 będziemy walczyć o trzeci tytuł mistrza Polski z rzędu! Bądź częścią Motoru i walcz z nami o najwyższe cele - zaapelował klub na swojej stronie internetowej. Sprzedaż karnetów na rundę zasadniczą rozpocznie się w najbliższy poniedziałek (27 listopada) o godzinie 20:24 na platformie Eventim.pl.

W ciemno można założyć, że sprzedaż błyskawicznie się zakończy. Przed rokiem kibice z Lublina wykupili wszystkie przeznaczone do sprzedaży karnety w... 30 sekund. To był szok. Na sezon 2024 ceny karnetów wynoszą 450 złotych (normalny), 380 (ulgowy), 800 (trybuna główna), 200 (dziecięcy). Jak na siedem spotkań fazy zasadniczej, to takie ceny zwalają z nóg, np. w Częstochowie karnety są zdecydowanie tańsze.



Lista zarzutów kibiców Motoru Lublin

Stadion Żużlowy przy Alejach Zygmuntowskich w Lublinie zawsze jest wypełniony po brzegi. Na porządku dziennym jest walka o jak najlepsze miejsca do obserwowania zawodów, ponieważ nie ma numerowanych miejsc. Podobnie będzie w przyszłym roku. Kibice są rozgoryczeni, że nadal nie będą mieli zapewnionych miejsc siedzących. - Czyli ciąg dalszy cyrku ze staniem godzinami jak dzięcioł pod stadionem, żeby usiąść jak człowiek - pisze jeden z kibiców.



- Mam dość. Dość już chodzenia po sektorach i żebrania o miejsce. Kibicem jest się nie tylko na stadionie. 200 złotych za bilet dla dziecka to zwyczajnie rozbój w biały dzień. Mam TV, miejsce do wyboru, zawsze mogę wbić do domu na 5 minut przed pierwszym biegiem i jak człowiek przeżywać mecz - dodaje drugi.

Kibice złoszczą się, że posiadacze karnetów na sezon 2023 nie będą mieli pierwszeństwa przy zakupie karnetów na mecze w 2024 roku. - Zero ukłonów w kierunku wiernych kibiców? - Żadnej przedsprzedaży dla posiadaczy karnetów na sezon 2023? - Pole do popisu dla koników. Czekam, jak będą wystawiać za tysiaka. - U nas musi być najdrożej w całej lidze, bo wiedzą, że i tak się sprzeda - tak brzmią kolejne komentarze z zarzutami dotyczące sprzedaży karnetów.



Platinum Motor w dwóch ostatnich sezonach zdobywał tytuł Drużynowego Mistrza Polski. Patrząc na składy drużyn, to zanosi się na dłuższą dominację. Działacze w kilka lat stworzyli potęgę (w 2016 roku Lublina nie było na żużlowej mapie).



