Kibice łapali się za głowy. Pokonał gwiazdę w debiucie

Zszokował wszystkich

To dla niego duża szansa

Kolejny taki występ już mu się nie przydarzył. Złośliwi twierdzą, że był to zwykły fart. Eksperci jednak sądzą, że chłopak ma duży talent i smykałkę do tego sportu. Być może to właśnie na niego postawi trener Unii. Nie ma co ukrywać, że on oraz Rew prezentują nieco przybliżony poziom. Z pewnością więcej sztabowi szkoleniowemu powiedzą pierwsze treningi sparingi. Jedno jest pewne. Dla Parnickiego to ogromna szansa. Przepis o zawodniku do lat 24 został wymyślony właśnie po to, aby żużlowcy jego pokroju mogli rozwijać się w Ekstralidze.