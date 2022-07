Kibice łapali się za głowy! Pierwsza taka wpadka Zmarzlika

Piątkowy mecz Moje Bermudy Stali Gorzów z ZOOLeszcz GKM-em Grudziądz przysporzył kibicom niewiele emocji. Każdy kto włączał tego wieczoru telewizor był przygotowany na wysokie zwycięstwo gospodarzy i ani przez chwilę taki wynik nie wydawał się zagrożony. Gościom zdarzały się co prawda przebłyski - Frederik Jakobsen pokonał nawet Bartosza Zmarzlika na jego własnym torze - ale nie potrafili utrzymać korzystnej dyspozycji przez dłuższy czas.

Stosunkowo ciekawa jak na gorzowskie standardy nawierzchnia, przebłyski GKM-u, niezłe wyścigi Wiktora Jasińskiego, a nawet karambol Andersa Thomsena i Kacpra Pludry - to wszystko usuwa się w cień. Za kilka lat będziemy wspominać tegoroczną rywalizację grudziądzko-gorzowską tylko przez pryzmat... wpadki Bartosza Zmarzlika w trzynastej gonitwie dnia.

Bartosz Zmarzlik pomylił się!

Nasz dwukrotny indywidualny mistrz świata atomowo wyszedł spod taśmy, po czym nie oglądając się nawet na rywali poszusował do przodu. Na drugiej pozycji jechał co prawda Krzysztof Kasprzak z GKM-u, ale nikt przy zdrowych myślach nie zakładał, że będzie on mógł dogonić Zmarzlika. Wszyscy skupiali się na walce grudziądzkiego zawodnika z jadącym za nim Andersem Thomsenem. Nagle stało się coś niesłychanego.