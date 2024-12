Kibice kpią z klubowego transferu. Gwiazda nie może liczyć na litość

Stal Gorzów dla cięcia kosztów zrezygnowała z Szymona Woźniaka, by zakontraktować Andrzeja Lebiediewa. Łotysz jest bowiem tańszym zawodnikiem, a przy tym powszechnie lubianym. Mimo to, kibice kpią z Lebiediewa, a to wszystko na oficjalnym profilu Stali Gorzów na Facebooku. – Czy w 2025 roku planujesz podtrzymać tradycję spadku do 1. ligi? – pytają prześmiewczo kibice.