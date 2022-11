Kibice kpią, ale klub w niego wierzy

Padło na Buszkiewicza, który ubiegły sezon spędził w Poznaniu i tam potrafił pokazać jakiś talent do tego sportu. Wyszedł mu jednak tak naprawdę jeden mecz. W Pile zdobył jedenaście punktów z bonusem. To był jego mecz życia. Poza tym niemniej było bez szału. A to przecież 2. Liga. Za rok będzie znacznie trudniej. Klub jednak wierzy, że to nie będzie powtórka z ostatnich sezonów, kiedy to Polonia przestrzeliła z juniorami.