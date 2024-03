Kibice klubu Bońka uderzają w prezydenta. Mocne słowa

Polonia Bydgoszcz od dawna czeka na nowy stadion. Ten aktualny pamięta ubiegłe stulecie i w bardzo wielu miejscach nie daje komfortu oglądania. Najgorzej jest na łukach. Stamtąd widać w zasadzie tylko czubki kasków. To prawdopodobnie najbardziej oddalona od toru trybuna w Polsce. Prezydent Rafał Bruski już dawno temu obiecał remont, ale okazało się to tylko pustym słowem. Kibice mają mu to za złe, co pokazali choćby podczas Kryterium Asów i co zamierzają pokazywać regularnie w tym sezonie.