Kibice kłócą się z ekspertami. Między nimi jest przepaść

Eksperci bezlitośni dla Arged Malesy. Między nimi i Falubazem jest przepaść

Zapytaliśmy jednego z menedżerów klubu eWinner 1. Ligi, czy podziela pogląd kibiców z Ostrowa, czy może ekspert Wojciech Dankiewicz się pomylił. Jego odpowiedź nie spodoba się jednak fanom Arged Malesy. Przyznał on, że wynik seniorskiego pojedynku, to 4:1 dla Falubazu, bo Przemysław Pawlicki będzie gwiazdą ligi i będzie lepszy od Grzegorza Walaska, bo Luke Becker, to najlepszy żużlowiec U-24 w pierwszej lidze, bo na pozycjach zagranicznych seniorów przewaga Falubazu nie podlega dyskusji.