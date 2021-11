Kibice już tracili cierpliwość, więc prezes daje im gwiazdę

Prezes ROW-u Rybnik Krzysztof Mrozek powoli buduje skład na sezon 2022. Niektórzy już ogłosili całe składy, a on dozuje napięcie. Zaczął od przedłużenia umowy z Siergiejem Łogaczowem, potem dołożył Krystiana Pieszczka, Patryka Wojdyłę, a teraz Grzegorza Zengotę.

Grzegorz Zengota: odpowiedź prezesa Krzysztofa Mrozka na narzekania kibiców

Kibice już powoli tracili cierpliwość do Mrozka i polityki transferowej klubu. Narzekali, że kiedy inni działają, to ich prezes siedzi z założonymi rękami i czeka nie wiadomo na co, bo kolejni zawodnicy uciekają.

Jak się okazuje, taka polityka wyczekiwania na okazję też nie jest zła. W końcu w drużynie ROW-u brakuje już tylko jednego zawodnika do zamknięcia podstawowego składu, a na papierze rybnicki zespół nie wygląda źle. Do wymienionych wyżej seniorów można dołożyć juniorów z utalentowanym Pawłem Trześniewskim na czele oraz młodziutkiego Anglika Leona Flinta, który ma ważną umowę.

Grzegorz Zengota był jedną nogą w Orle Łódź

Zengota zaczynał rozmowy o kontrakcie na sezon 2022 od 300 tysięcy złotych za podpis i 3,5 tysiąca za punkt. Lista chętnych klubów szybko się jednak skurczyła i miał zejść na 250 i 3 tysiące.

Orzeł, z którym Zengota negocjował od ponad miesiąca, przynajmniej dwukrotnie zmieniał ustalenia. Żużlowiec bardzo chciał tam jeździć, bo zależało mu na współpracy z trenerem Adamem Skórnickim, ale finalnie zrezygnował, bo uznał, że czas ucieka, a on nie chce dłużej żyć w niepewności.

Zengota miał jeszcze ofertę z Metaliki Recycling Kolejarza Rawicz, gdzie oferowano mu 180 tysięcy złotych za podpis, ale przeważyły sportowe ambicje. Kolejarz jeździ w drugiej lidze, a Zengota nie chciał schodzić poniżej poziomu eWinner 1. Ligi.