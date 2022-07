Kibice już mieli śpiewać: Polacy, nic się nie stało

To zdecydowanie nie tak miało wyglądać. Reprezentacja Polski miała wczoraj roznieść w pył pozostałych rywali w pierwszym półfinale Speedway of Nations, a zamiast tego niewiele brakowało i sama pakowałaby się do domu. Kibice w decydującej fazie turnieju przypominali sobie spotkania siatkarzy, czy piłkarzy ręcznych i wręcz błagali, by zawody zakończyły się happy-endem.