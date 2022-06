Kibice już dostali cios. Zawodnicy go unikną?

W czwartkowe popołudnie cztery kluby biorące udział w niedzielnych meczach PGE Ekstraligi oficjalnie zgłosiły awizowane składy na mecze zamykające kolejkę. Pierwszy z nich, według nas zdecydowanie najlepszy, odbędzie się w Grudziądzu. ZOOLeszcz GKM po blamażu w Częstochowie marzy o przełamaniu, a spotkanie z Fogo Unią Leszno wydaje się do tego idealną okazją. Dlaczego? Otóż do ścigania w najlepszej lidze świata po prawie dwóch tygodniach przerwy powróci Nicki Pedersen. U Duńczyka po dziurze w płucu czy złamanych żebrach nie ma już ani śladu, co udowodnił chociażby w środę, ocierając się w swojej ojczyźnie o komplet punktów. Dodatkowo podwójnie zmotywowany na starcie z macierzystą drużyną może być Przemysław Pawlicki. Thriller kończący się w ostatnim biegu? Bierzemy to w ciemno!

Awizowane składy na mecz ZOOLeszcz GKM Grudziądz – Fogo Unia Leszno:

Fogo Unia Leszno: 1. Jason Doyle, 2. Janusz Kołodziej, 3. David Bellego, 4. Jaimon Lidsey, 5. Piotr Pawlicki, 6. Damian Ratajczak, 7. Hubert Jabłoński

ZOOLeszcz GKM Grudziądz: 9. Przemysław Pawlicki, 10. Krzysztof Kasprzak, 11. Frederik Jakobsen, 12. Zastępstwo zawodnika, 13. Nicki Pedersen, 14. Kacper Łobodziński, 15. Kacper Pludra

Początek meczu w niedzielę 5 czerwca o godzinie 16:30. Transmisja w Canal+ Sport 5.

Na dokładkę w niedzielę czeka nas również pojedynek obecnego mistrza z wicemistrzem Polski. W Lublinie Motor nie powinien dać Betard Sparcie żadnych szans, jednak czarny sport niejednokrotnie udowadniał nam, że wprost kocha niespodzianki. Wieczorem wiele może zależeć na przykład od Taia Woffindena. Brytyjczyk niejednokrotnie był już w tym roku dla swojego zespołu piątym kołem u wozu, ale jego ostatnie wyniki i przesiadka na nowe jednostki są nadzieją na lepsze jutro. Sympatycy w czerwono-żółtych szalikach marzą więc, by trzykrotny mistrz świata zgasił krytyków widowiskową i skuteczną jazdą.

Awizowane składy na mecz Motor Lublin – Betard Sparta Wrocław:

Betard Sparta Wrocław: 1. Tai Woffinden, 2. Daniel Bewley, 3. Gleb Czugunow, 4. Zastępstwo zawodnika, 5. Maciej Janowski, 6. Bartłomiej Kowalski, 7. Michał Curzytek

Motor Lublin: 9. Jarosław Hampel, 10. Fraser Bowes, 11. Maksym Drabik, 12. Zastępstwo zawodnika, 13. Mikkel Michelsen, 14. Wiktor Lampart, 15. Mateusz Cierniak

Początek meczu w niedzielę 5 czerwca o godzinie 19:15. Transmisja w Canal+ Sport 5.