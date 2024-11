Kibice go kochają, a ten złamie im serca. Gwiazdor ma już nowy klub

Od trzech lat Anders Thomsen znajduje się w gronie najlepszych żużlowców na świecie. W trakcie sześciu lat spędzonych w Stali Gorzów wiele się nauczył i rozkochał w sobie kibiców. Po odejściu Bartosza Zmarzlika do Orlen Oil Motoru Lublin stał się ulubieńcem gorzowskich trybun i prawdziwą gwiazdą.

Gwiazda na torze i poza nim

W Gorzowie Wielkopolskim nikt nie wyobraża sobie Andersa Thomsena w innych barwach. Kibice po prostu pokochali go za to, kim jest. Po jednej z wygranych rund Grand Prix zrobił rundkę dla kibiców w samej bieliźnie, pokazując, że jest w stanie zrobić dla nich dosłownie wszystko.

Pod względem wyników także zasługuje na miano gwiazdy. Duńczyk od trzech lat kończy każdy sezon ze średnią powyżej 2 punktów na bieg. W przeszłości wydawało się, że to Mikkel Michelsen jest bardziej utalentowanym zawodnikiem. Jednak dziś to właśnie Thomsen wyraźnie bije na głowę swojego o kilka miesięcy młodszego kolegę.

Będzie wielki płacz. Kibice nie są na to gotowi

Wiele wskazuje na to, że sezon 2025 będzie dla Thomsena ostatnim w barwach gorzowskiej Stali. Dla kibiców będzie to prawdziwy cios, po którym trudno będzie im się pozbierać. To ich ulubieniec, a jego odejście zaboli ich tym bardziej, że rany po transferze Bartosza Zmarzlika wciąż są świeże.