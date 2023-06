Kibice drżą o jego zdrowie. Opuści najbliższy mecz?

Andreas Lyager jest w sezonie 2023 jednym z najbardziej wyróżniających się punktów w zespole z Bydgoszczy, więc nic dziwnego, że kibice nie wyobrażają sobie w tym momencie ukochanej drużyny bez jego osoby. Niestety wiele wskazuje na to, iż Duńczyka zabraknie w ciekawie zapowiadającym się pojedynku w Poznaniu. 25-latek kontuzji nabawił się w ojczyźnie, kiedy to w drugim swoim biegu brał udział w groźnie wyglądającym upadku, a następnie postanowił dmuchać na zimne i na motocyklu fani zgromadzeni na trybunach już go nie zobaczyli. Nazwiska Lyager brakuje również w awizowanym zestawieniu Abramczyk Polonii.

- Szkoda że nie ma komunikatu na temat stanu jego zdrowia, dość długo to trwa - martwią się fani pod postem z grafiką przedstawiającą skład bydgoszczan. Wszyscy liczą na to, że przymusowa pauza jednego z ich ulubieńców potrwa jak najkrócej i Duńczyk w ekspresowym tempie wróci do ścigania.

Awizowane składy na mecz InvestHousePlus PSŻ Poznań – Abramczyk Polonia Bydgoszcz:

Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 1. Kenneth Bjerre, 2. ?, 3. Szymon Szlauderbach, 4. Daniel Jeleniewski, 5. David Bellego, 6. Wiktor Przyjemski, 7. Olivier Buszkiewicz

InvestHousePlus PSŻ Poznań: 9. Norbert Krakowiak, 10. Kevin Fajfer, 11. Kacper Mateusz Grzelak, 12. Antonio Lindbaeck, 13. Aleksandr Łoktajew, 14. Kacper Teska, 15. Karol Żupiński

Początek meczu w niedzielę 11 czerwca o godzinie 14:00. Transmisja w Canal+ Online.

Kolejny mecz z rzędu w pełnym składzie pojedzie za to Enea Falubaz. Zielonogórzan czeka wyjazd do Ostrowa na starcie z miejscową Arged Malesą. Na pierwszoligowych torach dojdzie również do pojedynków H.Skrzydlewska Orzeł Łódź - ROW Rybnik oraz Trans MF Landshut Devils - Zdunek Wybrzeże Gdańsk. Wolne dostaną zespoły rywalizujące na najniższym szczeblu rozgrywkowym. Tam najbliższe spotkanie odbędzie się dopiero 17 czerwca.

Awizowane składy na mecz H.Skrzydlewska Orzeł Łódź – ROW Rybnik:

ROW Rybnik: 1. Brady Kurtz, 2. Patryk Wojdyło, 3. Matej Zagar, 4. Kacper Tkocz, 5. Patrick Hansen, 6. Paweł Trześniewski, 7. Kamil Winkler

H.Skrzydlewska Orzeł Łódź: 9. Tomasz Gapiński, 10. Jakub Jamróg, 11. Timo Lahti, 12. Mateusz Tonder, 13. Niels Kristian Iversen, 14. Jakub Sroka, 15. Mateusz Dul

Początek meczu w sobotę 10 czerwca o godzinie 16:30. Transmisja w Canal+ Sport 5.

Awizowane składy na mecz Arged Malesa Ostrów – Enea Falubaz Zielona Góra:

Enea Falubaz Zielona Góra: 1. Przemysław Pawlicki, 2. Luke Becker, 3. Rasmus Jensen, 4. Rohan Tungate, 5. Krzysztof Buczkowski, 6. Michał Curzytek, 7. Maksym Borowiak

Arged Malesa Ostrów: 9. Grzegorz Walasek, 10. Matias Nielsen, 11. ?, 12. Oliver Berntzon, 13. Tobiasz Musielak, 14. Sebastian Szostak, 15. Jakub Krawczyk

Początek meczu w niedzielę 11 czerwca o godzinie 14:00. Transmisja w Canal+ Sport 5.

Awizowane składy na mecz Trans MF Landshut Devils – Zdunek Wybrzeże Gdańsk:

Zdunek Wybrzeże Gdańsk: 1. Daniel Kaczmarek, 2. Keynan Rew, 3. Michael Jepsen Jensen, 4. Oskar Kołak, 5. Nicolai Klindt, 6. Miłosz Wysocki, 7. Seweryn Orgacki

Trans MF Landshut Devils: 9. Kai Huckenbeck, 10. Martin Smolinski, 11. Marius Hillebrand, 12. Kim Nilsson, 13. Dimitri Berge, 14. Erik Bachhuber, 15. Norick Bloedorn

Początek meczu w niedzielę 11 czerwca o godzinie 14:00.

Andreas Lyager walczący o miejsce z Nicolaiem Klindtem / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan

Andreas Lyager w kasku czerwonym / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski