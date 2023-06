Kibice długo nie mogli w to uwierzyć. Wrócili z dalekiej podróży

For Nature Solutions Apator w niedzielny wieczór prowadził przez niemal całe spotkanie, by w decydującym momencie całkowicie się pogubić i przegrać z Tauron Włókniarzem zaledwie dwoma punktami. Po ostatnim wyścigu zamilkła cała Motoarena, ponieważ kibice widzą tabelę i są świadomi tego, że jak tak dalej pójdzie, to za chwilę ich ukochany zespół będzie musiał walczyć o sam awans do fazy play-off.